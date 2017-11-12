Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Konut GYO güvencesiyle, inşaat sektörünün öncü markası Artaş İnşaat tarafından hayata geçirilen Avrupa Konutları Başakşehir’de daireler hızla sahiplerini bulurken, yılın son fırsatı kapsamında sunulan kampanyada, yüzde 5 peşinatla 60 ay 0 faiz ile ödeme kolaylığı sunuluyor. 941 konut ve 27 ticari üniteden oluşan Avrupa Konutları Başakşehir’de daireler, 623.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Artaş İnşaat, teslimine başlayacağı Avrupa Konutları Başakşehir Projesi ile yüzde 5 peşinatla 60 ay sıfır faiz kampanyasını başlatırken, konut alıcılarına avantajlı bir yatırım fırsatı sunuyor.

Avrupa Konutları Başakşehir projesinde, yatırımcılardan yoğun ilgi gördüklerini belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Projemiz; Emlak Konut tarafından inşa edilen ve bölgenin en büyük şehir parkı olan Kuzey Yakası, Kent Meydanı, Şehir Hastanesi, 3. havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bağlantı yolları ve Metro gibi büyük çaplı devlet yatırımlarının çevrelediği bir bölgede yer alıyor. Avrupa Konutları markamızın ayrıcalıklarını Başakşehir’e taşıdığımız bu projemizle konut alıcılarına yüksek kalitede bir yaşam alanı sunarken karlı bir yatırıma da imza atmalarını sağlıyoruz. Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiğimiz projemizde teslimlere başlamak üzereyiz‘ Bölgede yapılacak yeşil alanlara ek olarak, projenin yüzde 80’i peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına ayrılan projede; 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tiplerinden oluşan daire seçenekleri bulunuyor. Avrupa Konutları Başakşehir’de; 2+1 daireler 124 metrekareden, 3+1 daireler 162 metrekareden, 4+1 daireler 200 metrekareden, 5+1 daireler ise 277 metrekareden başlıyor. Bugüne dek tüm projelerini “Tatil Köyü Konforunda Konut” konseptiyle hayata geçiren Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Başakşehir projesinde de ayrıcalıklı sosyal yaşam alanları sunuyor. 72 bin 706 metrekare arsa üzerine konumlanan Avrupa Konutları Başakşehir’de toplam 4 bin 500 metrekarelik alan süs havuzlarına ayrılırken projede ayrıca; 2’si kadın, 2’si erkekler için ayrı tasarlanmış 4 kapalı yüzme havuzu, 4 çocuk havuzu, 4 fitnes salonu, 4 hamam, 4 sauna, 4 buhar odası bulunuyor.