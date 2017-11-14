Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, üretici fiyatları ekimde önceki aya oranla yüzde 0,4 ve son 12 ayda yüzde 2,8 yükseldi. ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artması yönündeydi.

ÜFE, eylülde aylık bazda yine yüzde 0,4 artış göstermişti.

Ayrıca, gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık 2,4 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE’nin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 artması bekleniyordu.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE eylülde aylık bazda yine yüzde 0,4 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin önemli ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.