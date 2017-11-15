Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doların 3,88; euronun da 4,59'a kadar yükseldiği hatırlatılan Mehmet Şimşek, dövizin neden dalgalandına ilişkin yapılan spekülasyonları işaret etti: "Türkiye şoklara karşı büyük direnç göstermiş büyüyor. Yakın coğrafyanın bizi aşağı çekmesi azalıyor. Türkiye hızla normalleşiyor. Türkiye reformlarla direncini artıracak. Sıkıntılı dönemin sonlarındayız. Uzun vadede negatif senaryolar çizmek zor."

Mehmet Şimşek'in konuşmalarından satır başları;

2018'in ilk çeyreğinde çok kapsamlı bir reform paketiyle iş ortamını iyileştirecek önemli adım atacağız

"AB'den mali kaynak kesilecek" deniliyor, orada doğru düzgün bir kesinti olmayacak, bunu bilin

"Türkiye'de birden fazla bankaya İran ambargosu nedeniyle yaptırım gelebilir, soruşturma var" denildi, öyle bir şey yok

Şu ana kadar bir tek bir Türk bankası hakkında bir takım sorular yöneltilmiş durumda, onun dışında hiçbir şekilde Türk bankacılık sistemine yönelik bir süreç yok

Almanya ile ilişkileri yoluna koyuyoruz, ilişkiler normalleşiyor; bu ortamda "Almanya, Türk bankalarına finansman sağlamayın dedi" haberi yapılıyor, tüm bunlar kuru vuruyor

Biz batıyla kopmuyoruz, Almanya ile çok iyi giden bir sürecimiz var, abd ile vize krizi önemli ölçüde geride kaldı, bunları çözebileceğimize inanıyoruz.

SIKINTILI DÖNEMİN SONUNDAYIZ



Dışarıda bankacılığımıza yönelik bir süreç var. Spekülasyonlar Türkiye'de döviz kurunu vurdu. Türkiye'ye güvenin. Terörle mücadele anlamında ciddi bir çalışma var. Türkiye şoklara karşı büyük direnç göstermiş büyüyor. Yakın coğrafyanın bizi aşağı çekmesi azalıyor. Türkiye hızla normalleşiyor. Türkiye reformlarla direncini artıracak. Sıkıntılı dönemin sonlarındayız. Dolar için uzun vadede negatif senaryolar çizmek zor. Türkiye lehine pozitif senaryolar var.