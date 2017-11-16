Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya nüfusunun en zengin yüzde 1’lik kesimi ile geri kalan yüzde 99 arasındaki refah ayrımı giderek büyüyor. İsviçre merkezli uluslararası finans kuruluşu Credit Suisse’in yayınladığı son “Küresel Refah Raporuna” göre dünyanın en zengin yüzde 1’i, 2000 yılında küresel hane halkı varlıklarının yüzde 45,5’ini elinde bulundururken, 2017’de bu oran yüzde 50,1’e çıktı. Rapora göre, 2000-2007’de yetişkin kişi başına ortalama refah, yani hane halkı varlıkların toplamının yetişkin nüfusa oranı, yılda ortalama yüzde 7 artarken, kişi başına medyan (ortanca) refah, yani yetişkin kişilere ait hane halkı varlıkları en fazladan en aza sıralandığında sıralamanın ortasında kalan varlık miktarı, ise yüzde 12 arttı.

ÇİN-HİNDİSTAN ETKİSİ

Raporda özellikle Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı ekonomik büyümenin, bu ülkelerin daha önce küresel refahtan sınırlı pay alan vatandaşlarının varlıklarındaki artışın etkili olduğu kaydedildi.

2007 yılında ABD’de başlayan finansal krizin ardından bu tablonun değiştiği görüldü. Krizin ardından geçen 10 yılda refah, eskisi kadar güçlü ve istikrarlı olmasa artmaya devam ederken, refah dağılımı ortalama nüfus aleyhine bozulmaya başladı. 2007-2016 arasında medyan refah Çin dışında dünyanın tüm bölgelerinde geriledi.