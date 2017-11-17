Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry Hay Group’un her yıl gerçekleştirdiği ve merakla beklenen “Ücret ve Yan Haklar” araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre 2018 yılı için özel sektörde öngörülen maaş artış oranı yüzde 10 oldu. Söz kosunu artış oranının, yıl sonu enflasyon tahminlerine yakın seyretmesi ve ücretlerde reel anlamda bir artış yaşanmayacak olması dikkat çekti. Yüzde 61’i ulusal, yüzde 39’u uluslararası şirketlerden oluşan bin 578 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, önümüzdeki yıl en çok hangi sektörlerin maaş artışına gideceği, hangi sektörlerin maaş artışında biraz daha geride kalacağını da net bir şekilde ortaya koydu. Son yıllarda yatırımların arttığı enerji dağıtım ve perakende, yüzde 11,7 ile en yüksek zam oranını yakalayacak sektör oldu. Savunma sanayi, petrokimya ve gaz, lastik üretimi, madencilik ve liman, Türkiye ortalamasının üzerinde zam yapmayı planlayan diğer sektörler oldu. Emeklilik-hayat sigortası ve çağrı merkezi sektörleri ise yüzde 9 oranındaki artışla Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Korn Ferry Hay Group Bilgi Hizmetleri Müdürü Ersin Yıldırım, “Geçmiş yıllarda sektörler arasındaki ücret artışına ayrılan bütçeler yüzde 5 ile yüzde 10 arasında, daha net ifadeyle iki kata kadar değişirken, bu yıl bu dağılımın yüzde 9 ile 12 arasında olduğunu gözlemledik. Sektörler arasındaki temel ücret artış farklarının azalacağını öngörebiliriz. Buna ek olarak içinde bulunduğumuz dönemde yönetim kurullarının ana önceliği, kârlılığı destekleyecek şekilde insan kaynakları politikalarında performans yönetimine daha fazla önem vermek olacak” dedi. Araştırma; katılımcı şirketlerin en önemli odaklarının kârlılık, sürdürülebilirlik ve büyüme planları olduğunu ortaya çıkardı. İnsan kaynağının yönetiminde ise şirketler; performans yönetimine, çalışan motivasyonuna, ücret ve yan haklar alanlarına odaklanacaklarını belirttiler. Buna ek olarak şirketlerin insan kaynakları ile ilgili kendilerini güçlü bulduğu alanların başında, sırasıyla işe alım ve eğitim geliyor.

BİLİŞİMCİ YOK, MUHASEBECİ ÇOK

Korn Ferry Hay Group’un 2017 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’na katılan şirketlerin büyük bir çoğunluğu, bazı pozisyonların temininde zorluk çektiklerini, belirli pozisyonlarda ise talep fazlası olduğunu belirtti. Temininde zorluk çekilen pozisyonların başında bilgi teknolojileri gelirken; talep fazlası en çok olan pozisyon ise finans ve muhasebe oldu.