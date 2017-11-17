Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,69’luk düşüşle tamamladı. Endeks 737,21 puanlık azalışla 106 bin 239 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kaybetti.