Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,69’luk düşüşle tamamladı. Endeks 737,21 puanlık azalışla 106 bin 239 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kaybetti.
Borsa haftayı düşüşle tamamladı
17.11.2017 - 18:23 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa haftanın son işlem gününü yüzde 0,69’luk düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa istanbul,ekonomi,
520504 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/520504.aspx
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