Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Bonn şehrinde devam eden 23. İklim Değişikliği Konferansı’nda ‘Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı’na imza atıldı. Bu ittifak ile dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkelerle eyalet ve şirketler, enerji üretiminin tüm dünyada sona erdirilmesi için harekete geçtiklerini açıklamış oldu. Yayınlanan bildiride “Kömür yakılmasıyla ortaya çıkan hava kirliliğinin, sağlık üzerindeki, solunum hastalıkları ve erken ölümler dahil olmak üzere, olumsuz etkileri, hem insani hem de ekonomik açıdan büyük maliyetlere yol açıyor. Son yapılan araştırmalara göre dünyada her yıl 800 binden fazla kişi kömürden kaynaklanan hava kirliliğine bağlı olarak ölüyor” denildi. ClimateAnalytics’in 2016’da yaptığı bir çalışmaya göre Paris Anlaşması hedeflerini tutturmak için kömür kullanımının OECD ve Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinin en geç 2030’a kadar, ve dünyanın geri kalanın da en geç 2050’ye kadar tamamıyla kömürden çıkması gerekiyor.