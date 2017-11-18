Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin içeride ve dışarıda çok ama çok zorlu bir mücadele yürüttüğünü, ekonomide de ciddi bir operasyonla karşı karşıya bulunulduğunun aşikâr olduğunu vurguladı. Erdoğan dövizde, faizde, uluslararası yatırımlarda, turizmde yaşanılan sıkıntıların neredeyse hiçbirinin ekonominin kendi doğal dinamikleri içinde ortaya çıkmadığını ifade etti. Partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda ekonomideki son durumu da değerlendiren Erdoğan, şu mesajları verdi:



DOLAR SAKİNLEŞECEK

Belli ki bir yerlerden Türkiye’nin dikkatinin dağıtılması için düğmeye basılmış. Buna rağmen hamdolsun öyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir yükle de karşı karşıya değiliz. Büyüme oranlarında çok iyi bir noktadayız. Yılın ilk yarısında yüzde 5’i geçtik, üçüncü çeyrekle birlikte yıllık bazda büyümenin yüzde 6-7 arasında bir rakamı bulması, belki de aşması bekleniyor. Hiçbir rasyonel temeli olmayan dövizdeki şişkinliğin, kısa sürede ortadan kalkacağına ve kurun tekrar kendi seyrine döneceğine inanıyorum. Yatırımlar konusunda hem iç hem dış kaynaklı ciddi bir hareketlenme olduğunu biliyorum. Borsa 110 bin seviyesini zorluyor, Merkez Bankası rezervlerimiz düzenli bir şekilde yükseliyor. Bugünlerde 120 milyar dolar seviyesine yaklaştı. İhracatta ekim ayı itibarıyla yıllık 154 milyar dolar seviyesini yakaladık ve yükseliş istikrarlı bir şekilde sürüyor. Özellikle enerji alanındaki yatırımların semeresi alınmaya başlandıkça, cari açıkla da daha kolay baş edilecek.

Faiz ve enflasyon ilişkisi konusundaki görüşümü de biliyorsunuz. Faizin sebep, enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim. Enflasyon hıyarmış, salataymış, bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Enflasyonu doğuran ana sebep faizdir, faiz. Bunu öğreneceksiniz. Bunu bütün gelişmeler teyit ediyor. Hâlâ bunu Batı’daki kafalarla çözmeye çalışanlar, tabii ki bizi anlamazlar. Kaldı ki Batı’daki kafaların da bir kısmı, zaten uygulamalarıyla bizi destekliyor. ABD, Japonya ve Avrupa’daki faiz oranları ortada. Anlamadıkları şu, faiz lobisine çalışıyorsunuz, başka bir şey değil. Faiz lobisi bunu düşürür mü? Tabii ki düşürmeyecek. Şu anda bu ülkede en çok kazanan hangi kurumlar, kimler? Banka sahipleri, finans sektörü, onlar götürüyor parayı. Peki yatırımlarda niye sıkıntımız var? Sen kalkıp da bu kadar yüksek faizle kredi vermeye kalkarsan, tabii ki yatırımlar bu ülkede yürümez, durur. Olay bu. Bu konuda maalesef devletin bankaları dahi ciddi bir tutuculuk, ciddi bir muhafazakârlık içindedir.15 senedir bunda inat edilmiştir. Faizi düşürdük, enflasyon tek haneliye geldi. Bakın faiz tekrar çıkmaya başladı, enflasyon da çift haneye yine gidiyor. Merkez Bankası diyor ki ‘Yıl sonu itibarıyla şu olacak!’ Ne oldu? Kaç kere revize ettiniz, söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor, tutmaz, yanlış yoldasınız. ‘Merkez Bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin...’ Tamam da, müdahale etmediğimiz için bu hâle geliyor. Tablo ortada. Bu iş böyle yürümez, bunu çözeceğiz. Bunu bir tabu hâline getiremeyiz, çözmeliyiz.”

Bankalar 9 ayda 37 milyar TL kâr etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimi ve iş dünyasının sıklıkla yakındığı yüksek banka kârları ve faiz tahribatı, sektörün bilançolarına da bakıldığında açıkça görülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türk bankacılık sektörü bu yılın 9 ayında 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artışla 37,2 milyar lira net kâra ulaştı. Bu rakam, sektörün geçen yılın tamamında elde ettiği 37,5 milyar liralık kâr rakamına yaklaştı. Yani başka bir deyişle bankalar, geçen yıl 12 ayda kazandıklarını bu yıl 9 ayda kazandılar. Verilere göre, bankaların bu yılın 9 ayında elde ettiği toplam faiz geliri de 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 arttı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 143,1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2017’nin aynı döneminde 177,6 milyar liraya yükseldi. Bankalar 9 ayda, sadece kredilerden 144,4 milyar lira faiz geliri elde etti. Bankaların faiz dışı gelirleri de bu yılın 9 ayında yüzde 15 artarak 40,5 milyar lira oldu. Sadece ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti.