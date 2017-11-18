Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bakanlığının bütçe sunumunda önemli açıklamalarda bulundu. İşyerlerine 12 başlıkta istihdam teşvikleri verildiğini ve 1 milyon işyerinin, yaklaşık 8 milyon çalışanı için 5 puanlık prim indiriminden yararlandığını anımsatan Sarıeroğlu, 10 yılda 6.5 milyon kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Engelli memur yerleştirmesinin mart ayında yapılacağını açıklayan Sarıeroğlu, "Bu konuda bir diğer düzenleme de EKSS sonuçlarının geçerliliğinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması olacak. İlk çeyrekte 2 bin 500, son çeyrekte 2 bin 500 olmak üzere toplam 5 bin engelli kardeşimizi kamu kurumlarına yerleştireceğiz" müjdesini verdi.

ASGARİ ÜCRETLİYE 6.7 MİLYAR DESTEK

Hükümet 15 binden fazla Suriyeliye çalışma izni verirken, Bakan Sarıeroğlu, mesleki profillerinin çıkarılması, nitelikli olanların belgelendirilmesi, diploma-sertifika sahibi olanların belgelerinin akreditasyonunun sağlanması ve vasıfsız olanların ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilebilmesi için niteliklerini artıracak çalışmalar yapılacağını açıkladı. Sarıeroğlu, geleceğin iş kollarından bulut bilişim uzmanı, kodlama uzmanı, mobil uygulama tasarımcısı, siber güvenlik uzmanı başta olmak üzere belirledikleri meslekler için eğitim modülleri hazırladıklarını söyledi. Bakan Sarıeroğlu, asgari ücret desteğinin bu yıl da devam ettiğini belirterek şunları kaydetti: Yıl içinde 6.7 milyar lira istihdama destek sağladık. Toplu sözleşme uygulanan işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanma sınırını 165 liraya yükselterek örgütlü kesime daha fazla kaynak aktarılmasını sağladık. Prime esas günlük kazanç üst sınırı da asgari ücretin 6.5 katından 7.5 katına çıkartıldı.

SABAH

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