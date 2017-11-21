Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Hükümet, artan enflasyonun sebep olduğu hayat pahalılığını önlemek ve piyasaları rahatlatacak yeni tedbirleri devreye almaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün bakanlıklara talimat vererek her bakanlığın bu konuda çalışma yapmasını istedi. Her bakanlığın kendi içinde yaptığı çalışmalar bir araya getirilecek. Yapılan çalışmalarda üretimin desteklenerek tüketim mallarının ucuzlaması önemli bir gündem maddesi olacak. İşletmelere verilen bazı desteklerin devamı konusunda mutabakat oluşurken, işsizliğin önlenmesi amacıyla yeni tedbirler de devreye girecek.

Çalışmalar henüz sonuçlanmasa da, ilk darbe, AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde öncelikli problem olarak sunulan ‘hayat pahalılığına’ vurulacak. İşsizliğin hızla düşürühlmesi ve işsizlik rakamının tek hanelere indirilmesi amacıyla bazı teşviklere devam edilirken, yenileri için de çalışma yapılması planlanıyor. Hükûmet ayrıca reel sektörle birlikte küçük işletmeleri rahatlatacak çalışmaları da yürütüyor. Hükûmetin ekonomi bakanlıklarının, 2018’de öncelikli hedefi enflasyon artışının durdurulması için şok tedbirleri devreye almak olacak. Bunların başında çekirdek enflasyonu tetikleyen ürünlerin takibi gelecek. Hükûmet bunun için bir komisyon kurulacağını, tedarik zincirindeki halkaları azaltacak tedbirleri alacağını açıklamıştı. Enflasyon sepetinin önemli maddelerinin fiyat oluşumları anlık olarak takip edilecek, fiyat artışlarına karşı tedbir alınacak.



Faiz için bankalarla toplantı

Reel sektöre yönelik özellikle kredi imkanlarının genişletilmesi kapsamında, ekonomi yönetimi bankalarla önümüzdeki günlerde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile ekonomi yönetiminin yeni adımları masaya yatıracaklarını açıklamıştı. Ayrıca turizm ve ihracat teşvikleri, bürokrasinin azaltılması ve yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisini artırmak için, yurt dışında kapsamlı lobi faaliyetleri de gündemde.



Ekonomi daralmayacak üretim artacak

Kamunun borçlanmasının yerine başka alanlardan kaynak bulunması için başta Varlık Fonu’nun etkin olarak devreye sokulması gerektiğini belirten AK Parti’nin ekonomi kurmayları “2018 yılı için mali disiplinden taviz verilmeden, ancak ekonomiyi de daraltmadan hem vatandaşı, hem de üretimi artıracak politikalar devreye sokulacak” bilgisini verdi.

Küçük işletmelerin alacağı garantide

Hazine Müsteşarlığı da ‘Alacak sigortası’ uygulamasının devreye sokulması için çalışma yapıyor. Bu uygulama ile birlikte, özellikle küçük ölçekli işletmelerin alacaklarının sigortalanması imkanı getirilecek. Ancak, Maliye Bakanlığının, şirketlerin ticari bilgilerinin sigorta şirketlerine açık hale getirilmesinin ‘Ticari sır’ kuralını ihlal edeceğini belirterek, bu uygulamaya itiraz ettiği belirtiliyor. Hazine ile Maliye Bakanlığı bürokratlarının bu konuda ortak bir yol bulmak için çalıştıkları ifade ediliyor.

İstihdama teşvik devam ettirilecek

Hükümet, 2017 yılı sonunda bitecek bazı istihdam teşviklerini revize ederek uzatma kararı aldı. Bunların arasında işverenleri rahatlatacak, asgari ücret desteği, istihdamla ilgili bölgesel teşvikler ve işbaşı eğitimlerine verilen destekler yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, asgari ücrete verilen desteğin 2018 yılında devam etmesinin yanı sıra, özellikle genç, kadın ve engelli istihdamının artırılmasına yönelik başlatılan istihdam teşvik oranlarının yükseltilebileceği değerlendirmesi yapılıyor.