Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, çevre ülkelehrden ithal ettiği doğalgazın bir bölümünü depolayarak arz güvenliği sağlama yolunda dev bir adım daha attı. Bir yandan yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma üniteleri, diğer yandan Tuz Gölü ile başlayan depolama desisi ile yıllık ihtiyacın en az yüzde 20’sinin stoklanması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay Dörtyol ve Saros Körfezi’ne 2 adet daha FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi) tesisinin devreye alınacağını, buradaki 20 milyon metreküp günlük gazlaştırma kapasiteli FSRU’nun 2017 sonunu itibarıyla faaliyete geçeceğini söyledi. Bakan Albayrak’ın verdiği bilgiye göre ayrıca devam eden çalışmalarla birlikte doğalgaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpün üzerine çıkarılacak. Bir başka deyişle, Türkiye’nin doğalgaz depolama kapasitesi, yıllık tüketimimizin yüzde 20’sine ulaşacak.

Enerji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2018 bütçüelerinin görüşülmesi sırasında enerji piyasası hakkında yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkında bilgi veren Albayrak, ayrıca petrol ve doğalgaz rezervlerinin belirlenmesi amacıyla arama ve sondaj faaliyetlerinin önemli ölçüde artırıldığını belirterek “Petrol ve doğalgazda ithalata bağımlılık kontrol altına alınmalı. Bu konuda mümkün olduğu ölçüde kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesi gerekli. Doğalgaz depolama ve FSRU yoluyla doğalgaz arz güvenliğini güçlendiriyoruz.” diye konuştu. Albayrak, 2018 sonuna kadar 81 ilin tamamının doğalgaza kavuşturulması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken de, Artvin, Hakkâri ve Şırnak’ta ihalelerin tamamlandığını, 2018 sonunda 81 uilin, 2019 sonunda da ilave 222 ilçe ve beldeye daha arz sağlanacağını ifade etti.

TANAP’tan ilk gaz 2018’de Türkiye’de

Doğalgazda talebin karşılanması amacıyla Türkiye’nin ortak olduğu projelerden TANAP’ta Eylül 2017 sonu itibarıyla yüzde 94 tamamlanma oranı bekleniyor. Albayrak, proje ile 2018’de Türkiye’ye, 2020’de ise Avrupa’ya gaz arzı sağlanacağını söyledi. Ayrıca proje ile Türkiye’de doğalgaz ticaret merkezi kurulmasının da hızlanacağı belirtiliyor.

Tuz Gölü’nden ilk gaz bu yıl

Kış aylarında artan ihtiyacın karşılanması amacıyla doğalgaz depolamasında kapasite artırılıyor. Ocak ayında gaz depolanmaya başlanan Tuz Gölü’nün kapasitesi bu kış kullanılabilecek. Depolama kapasitesi 5,4 milyar, geri üretim kapasitesi günlük 80 milyon metreküpe çıkacak.

Geçen yıl 44 bu yıl 65 kuyu açılacak

2016’da 44 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılıp 75,3 bin metre sondaj yapıldığını söyleyen Bakan Albayrak, 2017 sonuna kadar 65 kuyu açılarak toplam sondaj metrajının 100 bin metreye çıkacağını ifade etti. Albayrak’ın verdiği bilgiye göre Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemilerine yenileri eklenecek, doğalgaz ve petrol araması artırılacak.

Madenleri çıkaracağız

Bakan Albayrak, kömür arama ve rezerv geliştirme çalışmalarının aralıksız süreceğini, 2017’de 1 milyon olan sondajın, 2018’de 2 milyon, 2019’da 3 milyon olmak üzere 6 milyon metreye ulaştırılacağını ifade etti. Albayrak, yerli kömürün teşviki ve kullanımının artırılması ile doğalgaz ithalatının yüzde 14’ünün yapılmayacağını söyledi.

Akkuyu ve Sinop’ta 20 bin kişi çalışacak

Akkuyu ve Sinop’ta kurulacak santrallerde önemli aşamalar gerçekleştiğini, üçüncü santral için yer belirleme çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Albayrak, nükleer standartlara uygun ekipman üretip malzeme tedarikiyle yerli firmaların 16 milyar dolarlık iş imkânına kavuşacağını, Akkuyu ve Sinop’ta yoğun inşaat döneminde 20 bin, işletme döneminde 7 bin kişinin çalışacağını ifade etti.

Nükleer mühendisliği bölümleri açılacak

Albayrak, Türkiye’de nükleer alanda mühendislik eğitimi veren bölümler açılarak ve mevcut meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının müfredatına nükleer özelinde dersler eklenerek yetişmiş insan gücü sayısının artırılacağını kaydetti. Albayrak, hedeflerinin sadece elektrik üretimi değil, nükleer tıptan tarıma, uzay çalışmalarından sanayiye kadar çok geniş bir yelpazede çalışmaları ve altyapıyı güçlendirmek olduğunu kaydetti.