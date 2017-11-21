Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

İhracatçıların 4-7 Aralık tarihlerinde Tokyo’da temaslarda bulunacak. Ekonomi Bakanlığı koordinesinde, İstanbul Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği organizasyonunda oluşturulacak ticaret heyeti, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünü tanıtmak amacıyla Japonya’ya gidecek. Heyetin, Japonya pazarına girmek isteyen firmalar için önemli bir fırsat oluşturması bekleniyor. Japonya’nın bu alanda 3,1 milyar dolarlık pazar büyüklüğü olduğu ifade ediliyor. Türkiye ile Japonya arasındaki ikili ticaret hacmi 2016 verilerine göre 4,2 milyar doları bulmuştu. Japonya’ya yapılan ihracatta makarna, balık gibi ürünler başı çekiyor. Ülkeden yapılan ithalatta ise buldozer, greyder, toprak tesviye makineleri ve taşıt parçaları ön planda bulunuyor. Türkiye’deki Japon sermayeli firma sayısı 193 olurken; Japonya’da faaliyet gösteren Türk sermayeli firma sayısı ise 2...