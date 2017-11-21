Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Konut GYO “Bizim Mahalle” adıyla duyurduğu Küçükçekmece’deki arsasının 2. Etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik ile imzaları attı. Şirket, arsa karşılığı toplam geliri 2 Milyar TL, Emlak Konut payını ise 551 Milyon TL şeklinde taahhüt etti. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, “Özlenen mahalle sıcaklığı için ilk imzalarımızı attık. İnsan ve şehir odaklı yaklaşımla yatay mimarinin hakim olacağı projemiz, bulunduğu bölgeye değer katacak. Bizim Mahalle her yaştan insanın faydalanabileceği sosyal ve kültürel tesislerden tematik çocuk alanlarına, sağlık tesislerinden dini tesislere, kütüphaneden festival alanlarına, eğitim tesislerinden resmî kurumlara, ata sporları merkezinden kent müzesine, el sanatları merkezinden spor tesislerine kadar, birçok faaliyet alanıyla gece gündüz yaşayan bir mahalle olacak. Türkiye ekonomisinin düzenli büyüme ivmesi yakaladı. Bizler de yapmış olduğumuz yatırımlarla beraber ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2017 hedeflerimizi açıklarken, bu yıl için 10 milyar TL’lik ihale yapacağımızı belirtmiştik, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz 9 dev ihale ile yaklaşık 13,2 milyar TL’lik değere ulaştık. Atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz” dedi.

Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dağ da şunları söyledi: “Bugüne kadar 8 bin konutun inşasına imza attık. Şu anda hâlen Emlak Konut güvencesiyle Tual Bahçekent ve Tual Adalar projesinin inşasını sürdürüyoruz. Biz yatırımlarımızda her zaman ülkemize olan güvenimizi öne koyarak hareket ediyoruz. Bu ihalede ve bundan sonra katılacağımız ihalelerde de bu anlayışla hareket edeceğiz.”