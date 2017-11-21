Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2018 yılı  bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini  yanıtladı.

Komisyonda yaz saati uygulamasıyla ilgili eleştirilere yönelik olarak  Albayrak, "Batılı ülkelerde de benzer uygulamalar söz konusu. Son rakamlara  baktığımızda Almanya, Belçika, İspanya, İngiltere'de saat 08.20 ila 08.30'dan  önce hava aydınlanmıyor. Vatandaşlarımızdan bu uygulamaya gelen geri  bildirimlerin yüzde 80'i olumlu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, bu uygulamaya ilişkin daha önce birçok kez açıklama  yaptıklarını hatırlattı.

Yaz saati uygulamasının sürekliliğinin tasarruf bakımından  getirilerine değinen Albayrak, "Bu uygulama ile 540 milyon ila 800 milyon liralık  bir tasarruf sağladık. Bu, işin ekonomik boyutu. Sosyal boyutu, etkisel boyutu  var bu işin. En önemli eleştirinin geldiği, çocuklarımızla ilgili husustu ve  okulların saatleriyle ilgili Milli eğitim Bakanlığımızla konuştuk, batı  illerindeki okulların başlama saatini bir saat kaydırdık." diye konuştu.

"EN UCUZ DOĞALGAZ TÜRKİYE'DE"

Albayrak, Türkiye'de konutlardaki doğalgaz fiyatlarının AB  ülkelerindekilere kıyasla ucuz olduğu bilgisini verdi.

Bakan Albayrak, bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de doğalgaz fiyatı en yakın ülkeden yüzde 20 daha ucuzdur.  Bugün Türkiye sanayideki doğalgazda en ucuz ülkedir, en yakın rakibinden yüzde  20-25 daha ucuzdur. Bugün Türkiye konutlardaki elektrik fiyatında en ucuz ikinci  ülkedir, Bulgaristan'dan sonra. Sanayide elektrikte en ucuz ülkedir. Kendisine bu  konuda en yakın olan İsveç'ten yüzde 15 daha ucuzdur."

Türkiye'nin 2023 yılında elektrik enerjisinin 3'te 2'sini yerli ve  yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefi olduğuna işaret eden Albayrak, "Bugün  yüzde 45-50 bandına geldik. En düşük yağış oranlarını yakaladığımız 2017'ye  rağmen yine yüzde 45-50 oranındayız. Tüm bu çerçevede yapacağımız yeni  yatırımlarla inşallah bu oran 3'te 2'lere çıkacak." açıklamasını yaptı.

Albayrak, bu hedeflere ulaşıldığında Türkiye en kötü günde kapısını  kapadığında enerji anlamında kendi kendine yetebilen bir ülke haline geleceğine  dikkati çekti.

Milli Enerji ve Maden Politikasına gelen eleştirilere yönelik olarak  ise Albayrak, "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı stratejik vizyon belgelerinden  bir tanesini ortaya koyduk. Çok iddialı konuşuyorum; çok mesai harcadık. Bu da  güncellenecek 2020'de, 2023'te ve 2030'da. Bunu o günkü Ar-Ge, teknoloji, insan  kaynaklarına göre güncelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İKİ BORU HATTI MÜZAKERE HALİNDE"

Türkiye'nin bir yandan yerli ve yenilenebilir kaynaklarını  değerlendirirken diğer yandan da bölgesindeki ülkelerle enerjide iş birliğine  gittiğine dikkati çeken Albayrak, "Bugün ülkemizde 6 tane uluslararası boru hattı  var, iki tanesi inşa halindedir. Biri seneye TANAP, diğeri bir sonraki sene  TürkAkım ile 8'e çıkacaktır. İki tanesi de müzakere halindedir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom  Enerjisi Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçeleri  kabul edildi.

Albayrak, toplantının ardından gazetecilerin siber saldırılarla  ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Dünyanın birçok yerinden çok farklı saldırılar alıyoruz. Biz bunları  ayyuka çıkartmamak için her gün bir şey söylemiyoruz. Bir yerleri rahatsız  ediyoruz demek ki. Bu konularla ilgili tedbir alıyoruz, denetimi artırmaya  çalışıyoruz. Siber güvenlikle ilgili adımlar atıyoruz ama kolay değil, zaman  alacak bir süreç."