Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Komisyonda yaz saati uygulamasıyla ilgili eleştirilere yönelik olarak Albayrak, "Batılı ülkelerde de benzer uygulamalar söz konusu. Son rakamlara baktığımızda Almanya, Belçika, İspanya, İngiltere'de saat 08.20 ila 08.30'dan önce hava aydınlanmıyor. Vatandaşlarımızdan bu uygulamaya gelen geri bildirimlerin yüzde 80'i olumlu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, bu uygulamaya ilişkin daha önce birçok kez açıklama yaptıklarını hatırlattı.

Yaz saati uygulamasının sürekliliğinin tasarruf bakımından getirilerine değinen Albayrak, "Bu uygulama ile 540 milyon ila 800 milyon liralık bir tasarruf sağladık. Bu, işin ekonomik boyutu. Sosyal boyutu, etkisel boyutu var bu işin. En önemli eleştirinin geldiği, çocuklarımızla ilgili husustu ve okulların saatleriyle ilgili Milli eğitim Bakanlığımızla konuştuk, batı illerindeki okulların başlama saatini bir saat kaydırdık." diye konuştu.

"EN UCUZ DOĞALGAZ TÜRKİYE'DE"

Albayrak, Türkiye'de konutlardaki doğalgaz fiyatlarının AB ülkelerindekilere kıyasla ucuz olduğu bilgisini verdi.

Bakan Albayrak, bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de doğalgaz fiyatı en yakın ülkeden yüzde 20 daha ucuzdur. Bugün Türkiye sanayideki doğalgazda en ucuz ülkedir, en yakın rakibinden yüzde 20-25 daha ucuzdur. Bugün Türkiye konutlardaki elektrik fiyatında en ucuz ikinci ülkedir, Bulgaristan'dan sonra. Sanayide elektrikte en ucuz ülkedir. Kendisine bu konuda en yakın olan İsveç'ten yüzde 15 daha ucuzdur."

Türkiye'nin 2023 yılında elektrik enerjisinin 3'te 2'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefi olduğuna işaret eden Albayrak, "Bugün yüzde 45-50 bandına geldik. En düşük yağış oranlarını yakaladığımız 2017'ye rağmen yine yüzde 45-50 oranındayız. Tüm bu çerçevede yapacağımız yeni yatırımlarla inşallah bu oran 3'te 2'lere çıkacak." açıklamasını yaptı.

Albayrak, bu hedeflere ulaşıldığında Türkiye en kötü günde kapısını kapadığında enerji anlamında kendi kendine yetebilen bir ülke haline geleceğine dikkati çekti.

Milli Enerji ve Maden Politikasına gelen eleştirilere yönelik olarak ise Albayrak, "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı stratejik vizyon belgelerinden bir tanesini ortaya koyduk. Çok iddialı konuşuyorum; çok mesai harcadık. Bu da güncellenecek 2020'de, 2023'te ve 2030'da. Bunu o günkü Ar-Ge, teknoloji, insan kaynaklarına göre güncelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İKİ BORU HATTI MÜZAKERE HALİNDE"

Türkiye'nin bir yandan yerli ve yenilenebilir kaynaklarını değerlendirirken diğer yandan da bölgesindeki ülkelerle enerjide iş birliğine gittiğine dikkati çeken Albayrak, "Bugün ülkemizde 6 tane uluslararası boru hattı var, iki tanesi inşa halindedir. Biri seneye TANAP, diğeri bir sonraki sene TürkAkım ile 8'e çıkacaktır. İki tanesi de müzakere halindedir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.

Albayrak, toplantının ardından gazetecilerin siber saldırılarla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Dünyanın birçok yerinden çok farklı saldırılar alıyoruz. Biz bunları ayyuka çıkartmamak için her gün bir şey söylemiyoruz. Bir yerleri rahatsız ediyoruz demek ki. Bu konularla ilgili tedbir alıyoruz, denetimi artırmaya çalışıyoruz. Siber güvenlikle ilgili adımlar atıyoruz ama kolay değil, zaman alacak bir süreç."