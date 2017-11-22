Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut istanbul

Bu nedenle, Anadolu’nun yerli tohumlarının markalaşması ve ticari bir ürün olarak çiftçiye kazandırılması önemli. Uzun bir dönem ilgisizlikten dolayı hayvan yemi olarak kullanılan 10 bin yıllık siyez buğdayı da en şifalı trend yiyecekler listesinde yer almaya başlayınca gıda devleri harekete geçti. Son olarak Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ile birlikte ‘Türkiye Buğday Atlası’ projesini başlatan ETİ, Burçak bisküvi ürün gamına siyez buğdayından ürettiği özel bir seri ekledi. ETİ İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, üretimi teşvik etmenin en önemli araçlarından birinin sözleşmeli tarım olduğunu vurguladı. Polatoğlu, 2017 ve 2018 dönemine ait ETİ Burçak Siyez Buğdaylı üretimi için 31 çiftçi ile sözleşme yaptıklarını, 130 tonun üzerinde siyez alımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de 40 yıllık süreçte sadece hayvan türlerinin değil, bitki ve tohumların da unutulmaya yüz tutmuş durumda olduğunu aktardı. Pasinli “Yüzyıllar boyunca topraklarımızda gelişen kültürel mirasımıza, yok olmadan sahip çıkılmasını çok önemsiyoruz” dedi.

Mineral zengini

10 bin yıllık bir tarihi olan yerel buğdayların en önemlilerinden siyez, mineral zengini lutein gibi etkin bir antioksidan içeriyor. Bugün dünyada az miktarda Fransa, Hindistan ve eski Yugoslavya’da yetiştirilen siyez buğdayı, ülkemizde de en çok Kastamonu’da üretiliyor.