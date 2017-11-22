Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sorgun’da yaşayan ev hanımı Derya Doğan, çocuklarını büyütüp üniversiteye gönderdikten sonra aile ekonomisine katkı sağlamak için iş arayışlarına girdi. 3 katlı evinin bodrum katında hobi olarak kültür mantarı yetiştirmeye başlayan Doğan, gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Çocuklarını büyütüp üniversiteye gönderdikten sonra Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı Kültür Mantarı Yetiştiriciliği kursuna katılarak sertifika aldığını söyleyen Derya Doğan, "İlk etapta evde boş oturmak yerine hobi olarak kültür mantarı yetiştirmeye başladım. Yerim ve imkanım olduğu için evimin bodrum katında mantar yetiştirmeye başladım. Kliması, havalandırma sistemi, ranzası ve mantar kompostlara yaklaşık 15 bin lira harcadım. Şu anda günlük 200 kilogram mantar üretiyoruz. Sorgun’un mantar ihtiyacını çok rahatlıkla karşılayabilmekteyiz" dedi.

"İLK ETAPTA EŞİME KARŞI ÇIKTIM"

Derya Doğan’ın eşi Murat Doğan ise eşinin böyle iş yapmak istediğinde kendisinin gerek maddi gerekse manevi desteğini verdiğini belirterek, "İlk etapta kendisine karşı çıkıyordum. Daha sonra üretime geçip, ürünleri toplamaya başladığında bu işin çok kazançlı bir iş olduğunu gördüm. Ben de kendisine pazarlama konusunda yardımcı oluyorum. Şu anda kesinlikle pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Gelen talepleri bile karşılamakta zorlanıyoruz. Bunun için ileri ki zamanlarda tesisimizi büyütmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"KENDİSİNE TEKNİK OLARAK YARDIMCI OLDUK"

Ziraat Mühendisi Erkan Aydın da yaklaşık 11 yıldır kültür mantarı uzmanlık alanında çeşitli eğitimler verdiğini belirterek, "Sorgun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde birçok kurslar açtık. Bu kurslardan bir tanesi de kültür mantarı yetiştiriciliği kursuydu. Derya hanım kursumuza katıldı. Ardından böyle bir tesis kurmak istediğini söyledi. Biz de kendisine teknik olarak yardımcı olduk. Tamamen kendi imkanlarıyla 4 tonluk bir tesis kurdu. Şu anda gördüğünüz gibi çok güzel bir ürün elde ediyor. Çok güzel de kazanacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.