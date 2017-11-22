Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre dün rekor kıran dolar/TL kurunda 3,70-3,75 seviyesinin üzeri spekülatif. TRT Haber'de katıldığı programda Türk Lirası'nda yaşanan son hareketi değerlendiren Bulut, kuru analiz eden yorumcuları da eleştirdi.

Bulut, "Türkiye televizyonlara çıkan yorumcular Türkiye piyasalarının kaderini ABD’deki dava (Zarrab davası) ile aynı yere koyuyorlar. Türk piyasasını yorumlarken, Türk şirketlerinin borsa değerlerini yorumlarken ABD’de kurulan tuzak bir davayla bunu nasıl birbirine bağlıyorsunuz?" dedi.

Aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Bulut, ABD’de bir grupla Türkiye Varlık Fonu için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Bulut, "Çok rasyonel davranan yabancılar da var. Aramızdaki diyaloglardan yola çıkarak şunu söyleyeyim orada Türkiye’ye ve geleceğine inanan insanlar da var” dedi.