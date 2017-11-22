Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Eylül tarihinde kabul edilen Yeni İmar Yönetmeliği, 1 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak yürürlüğe giren bu karar, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

ÇEVRE BAKANLIĞI DA DAHİL OLDU



İnşaat sektörü için büyük önem taşıyan yeni yönetmeliğe, gayrimenkul temsilcileri ‘yatırımların önü kesilir’ düşüncesiyle tepki göstermiş ve konuya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de dahil olmuştu. Bakan Özhaseki ile sektörün dernek temsilcileri bir araya gelerek toplantılar yapmış ve sorun bir türlü çözülememişti.

Kentsel dönüşüm; Türkiye'de bu tarz büyük sorunlar nedeniyle ilerleme kaydedemiyor, çünkü imar sorunu büyük bir problem.

7 İLÇEDE İMAR PLANLARI ASKIYA ALINDI



Şu anda Kadıköy, Kağıthane, Tuzla, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi 7 ilçe için yapılan imar planları askıya alındı. Bu planlar 17 Aralık'a kadar da askıda kalacak. Bu ilçelerin dışında da imar problemleri devam ediyor.

ÜSKÜDAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR



Üsküdar'da ise 16 mahallede dönüşüm devam ediyor ve bu kapsamda 2016 yılında imar planıyla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Bölge için yapılan ayrıntılı planda denize yakın olan binaların kat sınırı 4 ila 5 olarak sınırlandırıldı. Diğer bölgeler için ise daha farklı bir plan ele alındı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ NASIL ÇÖZDÜ



Hiçbir belediye, bu imar probleminin altından kalkabilmiş değilken sadece Üsküdar Belediyesi bu sorunu çözdü. Boğaz öngörümü olan ve çivi bile çakılamayacak bölgeleri olmasına rağmen bu sorunu halletti. Üsküdar Belediyesi, bu konuda başarılı olurken diğer belediyeler bu konuda yetersiz kaldı.