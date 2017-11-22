Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi okulların bulunduğu semtler yüksek talep görürken, bu ilçelerde konut fiyatlarındaki yükselişin gelecek yıl daha da artması bekleniyor.

Gayrimenkul fiyatlarının yükseldiği Ankara'nın en iyi okullarından bazıları ve bulunduğu ilçeler şöyle:

"Ankara Fen Lisesi (Çankaya), Atatürk Anadolu Lisesi (Yenimahalle), Ankara Pursaklar Fen Lisesi (Pursaklar), Gazi Anadolu Lisesi (Yeni Mahalle), Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi (Çankaya), Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi (Keçiören)"

ANKARA'DA FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Ankara'nın önemli ilçelerinden Çankaya'da 2+1 daireler bin 100 TL'ye, asansörlü, eşyası olan 3+1 daireler ise bin 500 TL'ye kiralanıyor. İlçede satılık olarak da balkonlu 2+1 daireler 153 bin TL'ye, yeni yapılmış giriş katta bulunan 3+1 daireler ise 230 bin TL'ye satışa sunuluyor.

Keçiören'de az nüfuslu bir ailenin barınabileceği, ön cephede bulunan, eşyalı 2+1 daireler bin 100 TL'ye kiralanabiliyor. Satılık daire fiyatlarının artış gösterdiği ilçede caddeye yakın konumda bulunan 2+1 dairelere ise 155 bin TL'ye sahip olunabiliyor.

PURSUKLAR'DA 2+1 DAİRELER 500 LİRA

Yenimahalle'de site içerisinde bulunan eşyalı 2+1 daireler için bin TL, merkezi sistemi olan 3+1 daireler için ise bin 550 TL kira bedeli talep ediliyor. İlçede satılık 2+1 daireler 110 bin TL'ye, cadde üzerinde bulunan ve metroya yakın 4+1 daireler ise 475 bin TL'ye alıcı buluyor.

Pursuklar'da 2+1 daireler 500 TL'ye, merkeze yakın olan 3+1 daireler ise 850 TL'ye kiralanabiliyor. İlçede satılık dairelerde de canlanma gözleniyor. Mantolamanın olduğu yüksek girişli 2+1 dairelerin 122 bin TL'ye satıldığı ilçede, site içerisindeki lüks 4+1 daireler de 460 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.