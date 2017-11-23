Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, üçüncü çeyrekte yüzde 9’lar civarında bir büyüme beklediklerini belirterek, yıl sonunda yüzde 6’nın üzerinde büyümenin şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Son dönemde kurdaki dalgalanmaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Bilecik, dövizin muazzam derecede yükselişi kadar inmesinin de iş dünyası için iyi bir şey olmadığını ifade etti. Dövizdeki dalgalanmanın iki temel göstergeden kaynaklandığını dile getiren Bilecik şunları kaydetti: ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artıran politikalara 2018 yılında da devam edecek olması sebebiyle yabancı sermayenin bir miktar gelişmekte olan ülkelerden daha gelişmiş ülkelere doğru kaydığını görüyoruz. Özellikle doların yukarıya doğru çıkmasının temel göstergelerinden biri bu... Amerika ve AB ülkeleriyle yaşanan gerilimler de dövizde oynaklığın artmasına neden oluyor. İş dünyasının 210 milyar dolar civarında döviz cinsinden borcu var. Bilecik, kurdaki dalgalanma karşısında Merkez Bankası’nın attığı adımlarla ilgili olarak ise, “Merkez Bankası’nda liyakat anlamında en ufak bir eksiklik olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkede enflasyon hedefi bulunduğunu ve bu hedefe yönelik mekanizmalar geliştirildiğini ifade eden Bilecik, şunları söyledi: Bu konuda Merkez Bankasının elinde muazzam derecede teknik araç var. Teknik araçlar olarak hiçbir sıkıntı yok. Ama siyasi iklimden daha bağımsız, hatta bir miktar daha cesur olarak, bir miktar daha iletişimi bu anlamda yukarı alarak, daha politikalarında sıkı uygulaması gerekir. Eğer faizleri düşürmesi gerekiyorsa düşürmesi, artırması gerekiyorsa da artırması gerekir. Buralarda daha başarılı netice almamızı sağlayan enstrümanlar ortaya koyabilir. Ben bu konuda karamsar değilim.

Bilecik, Türkiye’nin büyüme performansına ilişkin olarak da büyüme rakamlarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Üçüncü çeyrekte, ilk yarıda açıklanan yüzde 5,1’in çok daha üzerinde bir büyüme neticesiyle karşılaşılacağı öngörüsünde bulunan Bilecik, “TÜSİAD olarak görüşümüz yüzde 8,5, hatta yüzde 9’lar bazında bir üçüncü çeyrek büyümesi ile buluşacağız diye düşünüyorum. 2017’nin sonu itibarıyla büyüme tahmini ne olur diye baktığımız zaman, yüzde 6, hatta bir miktar üzerinde kapanan bir 2017 yılı olacak. Yıl başında birçok banka aşağı yukarı yüzde 2,5-3 bandında bir büyüme tahmininde bulunmuştu. Bu, gerçekleşecek olan yüzde 6 veya o civardaki rakamlarla iki misli tahminlerin çok daha üzerinde bir büyüme oldu. Bu son derece olumlu” diye konuştu.