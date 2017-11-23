Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’daki Uluslararası e-Ticaret Konferansı’na katılan Bozgeyik, Türkiye için büyük bir onur olan etkinliğin iki gün boyunca dolu dolu geçtiğini belirtti. Bozgeyik, konferansta 5 ülke ile ikili iş birliği anlaşması imzaladıkları bilgisini vererek “Bunun ötesinde daha öncesinden imzaladığımız 16 sözleşmenin uygulamasına başladık. Oluşturmuş olduğumuz e- ticaret platformuyla bu işte ne kadar öncü olduğumuzu, lider olduğumuzu bir kere daha dünyanın önünde herkese göstermiş olduk” dedi. Drone taşımacılığına geçmek için millî mühendislerle ve üniversitelerle çalışma içerisinde olduklarını paylaşan Bozgeyik “Bu teknolojimiz var. Kendi mühendislerimizle bunu yapıyoruz ama bunlar coğrafi şartlara, ülkenin koşullarına ve iç sistemlere uygun şartlarda olan yerlerde ancak taşınabilir” diye konuştu.

ADALAR’A BİLE GİDECEK

Drone taşımacılığının coğrafi şartları uygun olan yerlerde kullanılacağını dile getiren Kenan Bozgeyik “Diyelim ki İstanbul’dan Adalar’a bir şeyin hızlı ulaştırılması gerekiyorsa, kargonun niteliği uygunsa onları taşıyacağız” dedi.