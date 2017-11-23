Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PÜİS, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise bir artış beklenmiyor." açıklamasını yaptı.

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