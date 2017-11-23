Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da 40 yaşındaki Murat Şen, 13 yıl önce kaybettiği nüfus cüzdanı nedeniyle hiç gitmediği şehirlerden gelen trafik cezaları, telefon faturaları ve vergi borçları yüzünden zor günler geçiriyor. Özel bir firmada bekçilik yapan Murat Şen, 2004 yılında kent merkezinde kimlik kartını düşürdü. Kayıp ilanı vermeyi unutan ve yeni kimliğini çok geç çıkaran Şen, o tarihten sonra büyük sıkıntılar yaşamaya başladı.Hiç gitmediği şehirlerden gelen trafik cezaları, telefon faturaları ve vergi borçları yüzünden bir poşet evrak biriktiren Şen, yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyor.Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşürdüğü eski kimlik kartının İzmir'de yaşayan H.A. tarafından kullanıldığını söyledi.

Kimliğini kullanan H.A'nın, İzmir foça'da adına bir pansiyon açtığını, Otomobil, sabit telefon ve cep telefonu aldığını, bütün bunları kendisine gelen evraktan öğrendiğini anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Bankalardan krediler ve kredi kartları almak için müracaatta bulunulmuş. 2004 yılından bugüne kadar bana sürekli bunların borçları geliyor. Şu anda üzerimde 10 bin lira borç görünüyor. Bu borçlar Balıkesir, İzmir, Ankara, İstanbul’dan peyderpey geliyor. İzmir’deki pansiyonun, arabanın vergi borçları geldi. Yine araba ehliyetsiz kullanılmış, bin 500 lira cezai işlem görmüş. Bana kamu haczi geldi. O dönemde tapu müdürlüğünde arsa satış işlemim vardı, mecburen o borcu ödemek zorunda kaldım. Trafik cezaları, telefon borçları gelmeye devam ediyor. Çeşitli icra dairelerinden ve mahkemelerden evrak gönderiliyor. Çok sayıda avukat sürekli beni arıyor."

"Paramı kesecekler diye maaşımı elden alıyorum"

Şen, 13 yıldır icra ve mahkeme evrakı yüzünden sürekli afyonkarahisar’da ifade verdiğini, ancak mağduriyetinin giderilmesi için hala somut bir sonuca ulaşamadığını dile getirdi.

Yaşadığı talihsizlik nedeniyle hem zamanının hem de parasının gittiğini vurgulayan Şen, "Hakkımda haciz işlemleri olduğu için çok tedirginim. Paramı kesecekler diye maaşımı elden alıyorum. Daha önce maaşımdan 600 lira kesilmişti. Üzerime herhangi bir mal alamıyorum. Kredi çekemiyorum, kredi kartı alamıyorum. Resmi dairelerde işlemlerim oluyor, onları da bu borçlardan dolayı yapamıyorum. Derdimi kimseye anlatamıyor, inandıramıyorum." diye konuştu.

Nüfus cüzdanı kaybedenlerin haberlerini daha önce televizyonda izlediğini, sonunda kendi başına da geldiğini aktaran Şen, "Herkes nüfus cüzdanına dikkat etsin. Kaybettiklerinde hemen gidip ilan versin. Ben zamanında vermedim, hata yaptım. Başıma geleni çekiyorum. Son olarak, hiç gitmediğim İzmir’den bir mahkeme kağıdı geldi. 7 Aralık’ta mahkemeye gideceğim. Orada derdimi anlatacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Sorgulanabilecek veritabanı uygulaması yok"

Tüketici Hakları Koruma Derneği (TÜKODER) Afyonkarahisar Şube Başkanı Şükrü Elbir, nüfus cüzdanını kaybeden Şen’in dolandırıcılıktan dolayı mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Bu tür vakalarda mağdurun korunması için mevzuatta değişiklikler yapılması gerektiğine işaret eden Elbir, şunları kaydetti:

"Mevzuatımıza göre bu tür kimlik hırsızlığı ve kopyalama yöntemleriyle yapılan işlemlerde, tek yere başvurarak bunun önüne geçmek mümkün değil. Sicilde bunların ilan edildiği, kimlik seri numarası şeklinde sorgulanabilecek veritabanı uygulaması yok. Çalınan kimlik kartı üzerinde değişiklik yapılarak, farklı kurum ve kuruluşlarda dolandırıcılık yapılabiliyor. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için e-devlet hizmetinde 'Kayıp ve çalıntı sicili’ tutulması ve bunun aleni hale getirilmesi uygun olacaktır. Kurum ve kuruluşların bu bilgilere ulaşması daha kolay hale getirilirse, bu tarz dolandırıcılıkların önüne geçilmiş olunur. Murat Şen kardeşimize TÜKODER olarak hukuki boyutta yardımcı olacağız."