Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 9 kuruşluk zam yapıldı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,59 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,54 liradan 5,63 liraya, İzmir'de 5,56 liradan 5,65 liraya çıkacak.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Benzine en son dün 7 kuruşluk indirim yapılmıştı.