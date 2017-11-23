Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 9 kuruşluk zam yapıldı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,59 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,54 liradan 5,63 liraya, İzmir'de 5,56 liradan 5,65 liraya çıkacak.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Benzine en son dün 7 kuruşluk indirim yapılmıştı.
Benzine 9 kuruş zam
23.11.2017 - 16:57 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 9 kuruşluk artış yapıldı.
Etiketler : Benzin,zam,ekonomi,
522131 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/522131.aspx
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