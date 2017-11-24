Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı üçüncü çeyrek sanayi istihdam endeksini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı.

Sanayide çalışılan saat yüzde 1,6 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 arttı.

Sanayide brüt ücret - maaş yüzde 13,7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret - maaş endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı.