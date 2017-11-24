Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugün Cenevre’de Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi ülkelerden İsviçre Ekonomi, Eğitim ve Araştırmadan Sorumlu Federal Hükûmet Bakanı Johann N. Schneider-Ammann, Lihtenştayn Dışişleri, Adalet ve Kültür Bakanı Aurelia C.K. Frick ile Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Monica Mæland ile Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesine ilişkin toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından Bakan Zeybekci, STA ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

STA'nın 1992'den bu yana yürürlükte olduğuna dikkati çeken Zeybekci, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi sürecine eş zamanlı şekilde son üç yıldır EFTA ile de STA'nın yenilenmesi görüşmelerini sürdürdüklerini anımsattı.

Hedefimiz Davos'ta imzalayıp yürürlüğe sokmak

Zeybekci, Cenevre'de gerçekleşen toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok başarılı bir süreç geçirdik. Bu kapsamda hizmetler, taşımacılık, elektronik ticaret gibi alanları kapsayacak şekilde çok geniş kapsamlı ve modern bir STA'ya ulaştık. Bugün de bakanlar arasında ortak deklarasyonu yayınlıyoruz. Hedefimiz ocak ayında Davos'ta beş bakan olarak bunu imzalayıp yürürlüğe sokmak."

STA'da tarım ürünleriyle ilgili zaten sorunun olmadığını anlatan Zeybekci, "Çok başarılı bir çalışma ve anlaşma oldu. Türkiye, İsviçre, Lihtenştayn, Norveç ve İzlanda arasında beş ülkenin oluşturduğu bu birlikle çok geniş kapsamlı bir STA'ya böylelikle ulaşmış olduk. Ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Zeybekci, STA'nın yenilenmesinin Gümrük Birliği anlaşmasına örnek teşkil edip etmeyeceğine ilişkin de "Türkiye ve EFTA ülkeleri bu anlaşmayla şu andaki mevcut Gümrük Birliğimizden çok daha geniş kapsamlı, çok daha liberal ve herşeyi kapsayan bir STA'ya ulaşmış olduk. Yani Gümrük Birliği'nin bir üstüne çıkmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük Birliği'ne referans

Anlaşmanın Gümrük Birliği'ne referans teşkil ettiğinin altını çizen Zeybekci, "Demek ki böyle güzel şeyler yapılabiliyormuş. Türkiye, Avrupa'daki ülkelerle böyle bir anlaşmayı gerçekleştirebiliyormuş ve bunu da hakikaten işleme koyabiliyormuş." ifadelerini kullandı.

"AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde son derece pozitif şekilde süreci devam ettiriyoruz." diyen Zeybekci, önümüzdeki ay 7-8 Aralık'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak yüksek düzeyli iş birliği toplantılarında konunun yeniden ele alınacağını aktardı.

Zeybekci, "Biz sabırla Türkiye'nin menfaatlerini öne alarak, Türkiye için en iyisini yapmaya çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Her iki tarafın menfaatine olan bir şey bu. Yani, Gümrük Birliği hem Türkiye'nin hem AB'nin menfaatine. STA'nın da bu şekilde en üst seviyede güncellenmesi de EFTA ülkeleri ve Türkiye'nin menfaatine. Sonuçta iyi şeyler oluyor." dedi.

Tarım ürünlerindeki anlaşmazlık çözüldü

İsviçre Ekonomi, Eğitim ve Araştırmadan Sorumlu Federal Hükûmet Bakanı Schneider-Ammann ile ikili görüşmesine de değinen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Son derece pozitif bir görüşmemiz oldu. Kendisi de özel sektörden geldiği için çok da iyi anlaşıyoruz. İkimiz de özel sektör kafasıyla birçok şeye yaklaşıyoruz. Aramızda küçük bir sorunumuz vardı. Tarım ürünlerinde bir yanlış anlama vardı. O sorunu da hallettik. Davos'a kadar teknik konuları hallederek inşallah onu da bir karar altına alacağız."