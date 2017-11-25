Ataseven “Bu yıl haziran ayında yapılan 710 megavatlık kapasite yarışmaları, YEKA ihalesi ve aralık ayında yapılacak 2 bin 130 megavatlık yarışmayla, kapasite tahsis edilen projelerin toplamı yaklaşık 4 bin megavatı bulacak. Bu yatırımların hayata geçmesi için izin, kurulum ve lisanslama süreçleri düşünüldüğünde yaklaşık 3-4 yıllık bir zamana ihtiyaç var. Türkiye’nin rüzgâr enerjisindeki hedeflerinin yakalanması için sektördeki yatırımların hız kesmeden devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.
5 milyar $’lık ‘rüzgâr’a kapıldık
25.11.2017 - 08:20 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 08:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, sadece bu yıl içindeki tüm yarışma ve YEKA projeleriyle 5 milyar dolarlık rüzgâr yatırımı için düğmeye basıldığını belirterek “Söz konusu yatırımlar vatandaşın cebine ucuz elektrik olarak yansıyacak” dedi.
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522486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/522486.aspx
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