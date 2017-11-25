Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataseven “Bu yıl haziran ayında yapılan 710 megavatlık kapasite yarışmaları, YEKA ihalesi ve aralık ayında yapılacak 2 bin 130 megavatlık yarışmayla, kapasite tahsis edilen projelerin toplamı yaklaşık 4 bin megavatı bulacak. Bu yatırımların hayata geçmesi için izin, kurulum ve lisanslama süreçleri düşünüldüğünde yaklaşık 3-4 yıllık bir zamana ihtiyaç var. Türkiye’nin rüzgâr enerjisindeki hedeflerinin yakalanması için sektördeki yatırımların hız kesmeden devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.