Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıl başında yasalaşan “torba kanun” kapsamında 30 yılını doldurmuş emeklilere bugüne kadar 1 milyar liranın üzerine ödeme yapılırken, hâlâ 200 bine yakın emeklinin başvuru yapmadığı belirtildi. Emeklileri 27 Ocak tarihine başvuru yapılması konusunda uyaran Türkiye Emekli Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün aksi takdirde bu haktan yararlanamayacaklarını söyledi.

1 Ocak 2017 tarihinde yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015’ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanındı. Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017’den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayıldı. İmkan kapsamında, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak’ı takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunma şartı getirildi. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenmesi kararlaştırıldı. Mart itibarıyla başlayan ödemeler kapsamında başvurusu haklı bulunan 232 bin 506 kişiye ise SGK tarafından toplam 1,1 milyar lira ödeme yapıldı.

Emekli memurlar için ek ikramiye ödemelerini olumlu bulduklarını belirten Türkiye Emekli Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, kanunun yasalaşma sürecinde ikramiye miktarlarının artırılması taleplerinin ise tam karşılık bulmamasının burukluğunu yaşadıklarını belirtti. Ergün, “Çok sayıda emeklimiz başvurup ek ikramiyesini aldı. Ama hâlâ başvurmayanların olduğunu biliyoruz. 400 binden fazla emekliyi ilgilendiren bu imkandan şimdiye kadar 232 bin kişi yararlanmış. Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olan emeklilerimiz, son başvuru tarihi 27 Ocak 2018 olan bu imkândan vakit geç olmadan başvuruda bulunup faydalanabilirler” dedi.