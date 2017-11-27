Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürü Ömer Alan, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alan, bu kapsamda yürütecekleri faaliyetler için dünyadan birçok örneği incelediklerini belirterek “Biz şu anda bunun için üst stratejisi hazırlıyoruz. Şehirlere sensörler yerleştireceğiz. Sensörlerin sayısı cep telefonlarındaki gibi kısıtlı olmayacak. Adetleri milyonları bulacak” dedi. Yerli firmalarla bu konuda görüşmeler yaptıklarını anlatan Alan “Onlara bu işlere hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatıyoruz” diye konuştu. Alan, 30 Kasım’da düzenlenecek Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) etkinliğinde özellikle belediyeler ile firmaları bir araya getirerek, fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.