Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Önceki yıllarda bu tip harcamalar için ayrılan ödeneğin yüzde 20’si oranında ek ödenek aktarımı yapılırken, 2018 yılında bu oran yüzde 10’la sınırlandırıldı. Söz konusu düzenleme, 2018 yılı bütçe kanun tasarısına eklenen fıkrayla yapılacak. Bütçe tasarısının TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin 11 Aralık’ta başlaması bekleniyor.