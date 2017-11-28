Osman Çobanoğlu ANKARA
Önceki yıllarda bu tip harcamalar için ayrılan ödeneğin yüzde 20’si oranında ek ödenek aktarımı yapılırken, 2018 yılında bu oran yüzde 10’la sınırlandırıldı. Söz konusu düzenleme, 2018 yılı bütçe kanun tasarısına eklenen fıkrayla yapılacak. Bütçe tasarısının TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin 11 Aralık’ta başlaması bekleniyor.
‘Kemer sıkma’ dönemi başlıyor
28.11.2017 - 06:53 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 06:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hükûmetin kamu harcamalarının kısıtlanması kararı kapsamında; 2018 yılında yapılacak temsil, ağırlama, yolluk, harcırah, mal alımı ve bakım giderlerine sınır getirildi.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : para,
523196 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/523196.aspx
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