Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,57’lik düşüşle tamamladı. Endeks 2.691 puanlık azalışla 102 bin 68 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi de yüzde 1,36 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
28.11.2017 - 18:22 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 2,57’lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa istanbul,bist,ekonomi,
523345 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/523345.aspx
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