Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,57’lik düşüşle tamamladı. Endeks 2.691 puanlık azalışla 102 bin 68 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi de yüzde 1,36 değer kaybetti.