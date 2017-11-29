Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelir Vergisi diliminden dolayı bazı çalışanların eline geçen aylık ücretler düşmeye başlamıştı.

TORBA TASARI KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "torba tasarı" asgari ücretle maaş alanların yardımına yetişti.

MAAŞLAR ASGARİ ÜCRETİN ALTINA DÜŞMEYECEK

Çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında 1404 liranın (net asgari ücret) altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici madde Meclis'te yasalaştı.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 404 LİRAYI TAMAMLAYACAK

Buna göre, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye gerekse net ücreti 1404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.