Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

İnternetin hayatımıza her geçen gün daha çok girmesi, bu yolla işlenen suçları da artırdı. Buna ‘siber zorbalık’ diyen sektör, bireyleri korumak için harekete geçti. İlk kampanya Samsung ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından başlatıldı. Kampanya ile internet kullanıcılarında, hangi eylemlerin suç olduğuna dair farkındalık oluşması sağlanacak. Bu çalışmaya temel olması amacıyla öncelikle bir anket yapıldı. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Emel Baştürk, 7 şehirde 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik anket yapıldığını, anket sonucunda siber zorbalık mağduru ve faili olarak ilk sırada İstanbul’un geldiğini söyledi. Yine ankete göre İstanbul’da siber mağdur oranı yüzde 20’ye yaklaşırken, siber zorba olma oranı yüzde 15’i geçiyor. Buna rağmen kullanıcılarda siber zorbalığın ne olduğuna dair yeterli bilgi bulunmadığı için ‘siber kurban’ olma ihtimalinin arttığı da ortaya çıkıyor. Yapılan görüşmeler hakkında bilgi de veren Prof. Emel Baştürk Akca, gençlerin yüzde 15’inin sosyal ağlarda hakaret içeren mesaj paylaşmanın zorbalık olmadığını düşündüğünü söyledi. Akca’ya göre, o nedenle sosyal ağlarda zorbalığa maruz kalan kişiler, çoğunlukla tanıdıklardan oluşuyor. Eski arkadaşlar ve eski sevgililer de, araları bozulduğunda sırları ifşa etmekten çekinmiyor.

Törende konuşan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Samsung ile başlattıkları ‘Siber Zorba Olma’ hareketine ilişkin olarak öncelikle eğitimcilere, ailelere, gençlere, STK’lara, özel sektör ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Sayan şunları söyledi: Dünyada ve ülkemizde özellikle 2010 ve sonrası siber zorbalıkla ilgili yapılan çalışmalara göre, internet kullanıcılarının Kanada’da yüzde 21’i siber zorbalığa maruz kalırken, yüzde 69’u siber zorbalığa tanıklık etmiş. İngiltere’de bu rakam yüzde 20 ve üzeri olarak kayıtlara geçerken, ülkemizde ise siber zorbalığa maruz kalanların oranı yüzde 20. Amerika’da siber zorbalıkla mücadele etmek zorunda kalanların yüzde 20’si intiharı düşünmüş.



Öfke ve intikam duygusu önde

BTK Başkanı Sayan son 2 yıl içinde siber zorbalık ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin istatistiklere değinerek, “İstatistiklere bakıldığında siber zorbalık mağdurlarının 3’te 1’inden fazlasının intikam almaya meyilli olduğuna, yüzde 20’si kendisini çaresiz hissederken benzer sayıdaki kişinin ise öfke duyduğuna işaret etmektedir. Gençlerin yüzde 25’i cep telefonları ya da internet üzerinden tekrar eden zorbalığa uğruyor. Sosyal medyadaki zorbalığa tanık olan gençlerin yüzde 95’i bu davranışı görmezden geldiğini ifade ediyor.” dedi.



60 bin öğrenciye eğitim

Siber suçlarla mücadele için 400 formatör öğretmen ve onların eğittiği 100 binin üzerinde öğretmen çalışma yürütüyor. Kurum ve uzmanlar 40’tan fazla ilde 60 bin öğrenciye seminer verdi ve vermeye devam ediyor. Yakın zamanda BTK’nın Güvenli İnternet Merkezi adı altında oluşturduğu Bilinçlendirme Merkezi ve İnternet yardım merkezi ile bu yöndeki çalışmalar yoğun olarak devam ediyor.

13 Aralık’ta film başlıyor

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ise siber zorbalığın çocuk ve gençler üzerinde psikolojik ve fiziksel anlamda yıkıcı etkileri olabildiğini söyleyerek ülke genelinde farkındalık oluşturmak için bir film hazırladıklarını ifade etti. Kim, filmle ilgili olarak “Paylaşımı yapılacak filmimizle 13 Aralık’ta tüm sosyal medya hesaplarımızı ‘Siber Zorba Olma!’ görselimizle karartarak paylaşımlarımızda #farkinavar etiketini kullanacağız” dedi.