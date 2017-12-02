Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Ulu, dün İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında 45 market zincirine ait bin 509 nokta üzerinden yapılan çalışmadan çıkan sonuçları paylaştı. Market başına günde ortalama 20 bin lira ciro yaptıkları bilgisini veren Ulu “Bin 509 marketimizin toplam günlük cirosu 30 milyon 180 bin, aylık ise 905 milyon 400 bin TL’ye ulaşıyor. İstanbul’da gelir düzeyi yüksek semtlerdeki marketlerde kartlı ödeme, gelir düzeyi düşük semtlerde ise nakit ödeme tercihi daha yüksek. Ortalamaya vurduğumuzda ise alışverişin yüzde 50’sinin POS cihazlarıyla, yüzde 50’sinin ise nakit yapıldığını söyleyebiliriz” dedi. Perakende Rehberi verileri ışığında bir yıllık fiyat değişimleri hakkında da açıklamalarda bulunan Ramazan Ulu, son 12 ayda en yüksek fiyat artışının yüzde 21,9 ile süt ürünlerinde olduğunu kaydetti. Ulu, süt ürünlerini yüzde 19,6 ile yağların, yüzde 17,4 ile kozmetik ürünlerin izlediğini paylaştı.

ET FİYATLARINA İTİRAZ

Uygulamanın üzerinden neredeyse bir ay geçtiği hâlde beklenenin aksine et fiyatlarında düşüş olmadığını ifade eden Ramazan Ulu “Karkas eti biz daha önce de 25 - 26 liradan alıyorduk, şimdi de aynı fiyata alıyoruz. Yani fiyatta hiçbir şey değişmedi. Çünkü ithalat çözüm değil. Kalıcı çözüm için öz kaynaklarımızı değerlendirmek, yerli üreticilerimizi teşvik etmek zorundayız” diye konuştu. Ulu, ithal et sebebiyle yerli marketlerin kasap cirolarının yüzde 45 düştüğünü aktardı. Öte yandan, İstanbul PERDER’in Pin Grup işbirliği ile 5-6 Aralık tarihlerinde üçüncü kez düzenleyeceği Yerli Market Haftası Fuarı’nda zincir marketler ile Anadolu’daki küçük ve orta ölçekli tedarikçiler bir araya gelecek.