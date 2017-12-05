Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,99’luk yükselişle tamamladı. Endeks 1.045 puanlık artışla 106 bin 259 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,91, holding endeksi de yüzde 1,62 değer kazandı.