Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,99’luk yükselişle tamamladı. Endeks 1.045 puanlık artışla 106 bin 259 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,91, holding endeksi de yüzde 1,62 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
05.12.2017 - 18:51 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 0,99’luk yükselişle tamamladı.
Etiketler : borsa,borsa istanbul,bist,
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