Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik eskişehir

Temel atma töreni Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gıda teknolojisi, mutfak sanatları ve gastronomi alanında eğitim sağlayacak okulun 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılması hedefleniyor. 5 milyon 500 bin lira bütçeli Gıda Teknolojisi Anadolu Meslek Lisesi’nde 16 derslik, beş laboratuvar, bir süt atölyesi, üç branş dersliği ve kütüphane yer alacak. Okul Türkiye’deki ilk gastronomi alanında eğitim veren lise olacak. İnşaat çalışması tamamlandıktan sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak. Feyhan Yaşar temel atma törenindeki konuşmasında “Yaşar Topluluğu olarak, gıda, içecek ve boya sanayiinin öncüsü olma rolümüzle ülkemize çok sayıda fabrika ve tesis kazandırdık” dedi.