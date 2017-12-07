Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda 2018 yılında yeni adımlar atılacak. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, öncelikli olarak yatırımların önündeki bürokratik engellerin kaldırılacağını söyledi. Bakan Akdağ, hafta başında toplanan Bakanlar Kurulunda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı hakkında bir sunum yaptı. Akdağ, sunumun detaylarını anlatırken, yatırımlara ilişkin reformların yapılması konusunda koordinasyon görevini yürüttüğünü hatırlattı. Akdağ “TOBB, TİM, YASED, MÜSİAD ve TÜSİAD gibi kuruluşların kendilerine yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışıyorlar ve adeta bize bir sipariş listesi veriyorlar. Biz de sipariş listesi üzerinde çalışıyoruz” dedi. Gündemlerinde yatırımcıların karşılaştığı bürokratik engeller, iş ortamının daha nasıl iyileşeceği gibi konular bulunduğunu belirten Akdağ “Bize iş dünyasından verilen bir liste var ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Ekonomi Bakanlığı müsteşarlığı da bize sekreterya görevini yürütüyor” dedi.