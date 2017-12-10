Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2011 yılında değeri 2 dolarken, son dönemlerdeki ani yükselişiyle pek çok kişinin yatırım planları yaptığı ve son olarak cuma günü 19 bin dolarlık zirveyi gören kripto para birimi ‘Bitcoin’ bilgisayar korsanlarının da hedefinde. Dünyanın en ünlü kripto para mandencilik platformlarından NiceHash, geçtiğimiz gün güvenlik ihlali sonucu hacklendi. Guardian’ın haberine göre 78 milyon dolar değerinde Bitcoin çalındı.

ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRİN

Facebook üzerinden canlı bir video ile durumu takipçileriyle paylaşan NiceHash ekibi, bir açıktan yararlanılarak 4 bin700 Bitcoin çalındığını duyurdu. Yetkililer siteyi geçici olarak kapattı. Bu sanal soygunun oldukça profesyonel bir saldırı olduğu belirtiliyor. NiceHash yetkilileri olayın ardından şu açıklamayı yaptı: “Sevgili NiceHash kullanıcıları ne yazık ki NiceHash web sitesini içeren bir güvenlik ihlali yaşanmıştır. Şu anda olayın nasıl olduğunu araştırıyoruz ve sonuç olarak, tüm işlemleri durduruyoruz.En önemlisi, ödeme sistemimiz tehlikeye girdi ve NiceHash Bitcoin cüzdanının içeriği çalındı. Çalınan BTC’nin kesin sayısını doğrulamak için çalışıyoruz. Olanların tam kapsamı, nedeni henüz bilinmiyor olsa da önlem olarak, çevrimiçi şifrelerinizi değiştirmenizi öneririz.”