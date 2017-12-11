Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RENAULT: Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde; 24 bin lira için 12 ay ya da 20 bin lira için 15 ay vadeli kredi için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Master ve Trafic için ise, 30 bin lira kredi, 18 ay vade ile faizsiz sunuluyor.

FIAT: Aralık ayında Egea Hatchback’te, 30 bin lira için 15 ay vadeyle yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sağlanıyor. Fiat 500X’in 1.6 litre Multijet dizel motorlu ve otomatik vitese sahip versiyonları, benzinli fiyatına sunuluyor.

HYUNDAI: i10 modeli için 15 bin lira 15 ay, i20 modeli için 30 bin lira 20 ay vadeli kredi, sıfır faizle veriliyor. i30, Elantra ve Tucson modelleri de, 6 bin 900 liraya varan nakit indirimiyle satın alınabiliyor.

FORD: Bütün binek ve ticari modellerinde, 40 bin lira kredi, 20 ay vade ile faizsiz sunuluyor. Ayrıca, C-MAX ve Mondeo modelleri için 7 bin lira takas desteği, Focus ST Line modelinde ise yüzde 4 indirim, aralık boyunca devam ediyor.

CITROËN: C3, yeni C3 Aircross, C4 Cactus ve C4 Picasso modellerine, 40 bin liraya 20 ay vadeli sıfır faizli krediyle sahip olunabiliyor. Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde ise, 30 bin liraya 20 ay vadeli faizsiz seçenek bulunuyor.

PEUGEOT: 208, 2008 ve 3008 “KDV’nin yarısı bizden” kampanyasıyla satılırken; Partner Tepee ve Peugeot Expert Van “KDV’nin tamamı bizden” kampanyasıyla müşterilerle buluşuyor.