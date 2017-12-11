Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik ESKİŞEHİR

Dünyaya açılmak ve ihracatlarını artırmak için yurt dışına yatırım yapan Türk şirketler, bunun meyvelerini de toplamaya başlıyor. Yaşar Holding, daha önce temelini attığı Dubai’deki fabrikasında 2018 yılında üretime başlayacak. ‘Pınar’ markasıyla 35 yıldır Orta Doğu’da etkili konuma gelen Yaşar Holding, bugün bölgedeki bazı ülkelerde yüzde 60’lık pazar payına sahip. Bu gücü yatırımla desteklemeye karar veren Yaşar Holding, Dubai’de faaliyet gösterdiği HDF FZCO adındaki şirketiyle, bölgedeki hâkimiyetini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Eskişehir’deki Gıda Teknolojisi Anadolu Meslek Lisesinin temelini attı. Bu okul, aynı zamanda vakfın hayata geçirdiği 8’inci eğitim kurumu olacak. Eskişehir’de Dubai yatırımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Feyhan Yaşar, burada 2018 sonunda üretime başlanmasının planlandığını söyledi. Tesisin toplam 20 bin metrekare alan üzerine inşa edileceğini dile getiren Feyhan Yaşar “Dubai’de başta krem peynir olmak üzere, birçok ileri işlenmiş süt ürünlerinin üretilmesi hedefleniyor. Bu yatırım, ileriki dönemde artırılabilecek. Yeni ürünlerle desteklenecek. Benzer bir yatırım, 2015 Aralık ayında Şanlıurfa’da devreye alınmıştı. Şu anda 100 kişiye istihdam sağlayan bu tesis, çevre kentlerle birlikte 5 bin çiftçiye dokunuyor. Onlardan süt alıyoruz. Yem başta olmak üzere birçok sanayi de bölgede gelişti. Bu, on binlerce kişiye ekmek sağlamak anlamına geliyor. Terörün ve Irak’taki gelişmelerin ortasında verilen cesur bir karardı Şanlıurfa’daki yatırım. Ve bölgede yatırım yapan tek ulusal marka olmanın heyecanını yaşadık. Şanlıurfa’nın ilk gıda ihracatını da gerçekleştirdik. Şu anda Irak’a 1 milyon dolara yakın ürün satıyoruz” diye konuştu.

6 bin öğrenciye burs

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfının hayata geçireceği Eskişehir’deki Gıda Teknolojisi Anadolu Meslek Lisesi, mutfak sanatları ve gastronomi alanında eğitim verecek. 2018-2019 döneminde açılması hedeflenen okulun yapım bütçesi 6 milyon lira... İçinde 5 laboratuvar olacak. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili İdil Yiğitbaşı, eğitim ve spor alanındaki çalışmalarını şöyle anlattı: Şu ana kadar 6 binden fazla öğrenciye burs verdik. Vakıf, 37 yıldır DYO Sanat Ödüllerini de düzenliyor. Spora da büyük destek sunuyoruz. En önemlisi sosyal sorumluluk projelerini başlatmak değil, onu sürdürülebilir kılmak. Örneğin Karşıyaka ile 50-60 yıllık bir beraberliğimiz var. Babamız Selçuk Yaşar’ın profesyonel yelken sporu ile başladığı bu ilişki, yönetim ve 1998’de ana sponsorlukla hâlâ devam ediyor. Bizim amacımız bu işi layığıyla, uzun soluklu yapmak. Pınar Karşıyaka birlikteliği de 19 yıldır devam ediyor...