Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bloomberg HT'nin canlı yayınında üçüncü çeyrek büyüme verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeybekci, büyüme verisinin tam istedikleri gibi geldiğini söyleyerek "Bu büyüme planlanarak, bilerek yapılan bir büyümedir.Verdiğimiz desteklerin, yatırımlarla ilgili politikaların başarılı bir sonucudur" dedi. Bakan Zeybekci, "Yıl sonu itibariyle yüzde 6.7-6.8 civarında büyümeyi yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Hatta yüzde 7 civarında bir büyüme bizim için sürpriz olmayacaktır" dedi.
Zeybekci'den büyüme değerlendirmesi
11.12.2017 - 11:26 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 2017 yılı üçüncü çeyrek büyüme verisinin tam istedikleri gibi geldiğini söyledi.
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526489 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/526489.aspx
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