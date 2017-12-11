Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'deki önemli üretim merkezlerinden biri olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kış aylarında seralarda yetiştirilen çilek, yoğun talep nedeniyle üreticisini sevindiriyor.

Soğuk havayı sevmeyen ve bakımının zorluğu nedeniyle çok az üreticinin seralarda yetiştirdiği "kış çileği", özellikle büyük şehirlerde rağbet görüyor. İlkbahar ve yaz aylarında toptan 2-3 liraya satılan çileğin, 8 ila 10 lira arasında alıcı bulması üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık 65 bin ton üretimle Türkiye'nin ikinci büyük çilek üretim merkezi Sultanhisar'da, Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) desteğiyle çiftçileri bilinçlendirerek bilimsel yöntemlerle kış ayında çilek yetiştirildiğini söyledi.

Kış aylarında üretilen çileğin normal mevsimde üretilen çilekle aynı kalitede olduğunu anlatan Tarhan, ağustos ayında dikime başlanan çilek fidelerini kasım ayında hasat ettiklerini belirtti.

Kış aylarındaki üretimle ilçede yılın 9 ayında çilek üretildiğine işaret eden Tarhan, "Şu anda 2 bin dekarlık arazide erkenci çilek üretimi var. Kasım ayında başlayan çilek üretimi, iyi bir bakım ve sera şartlarının korunma altına alınmasıyla hazirana kadar devam ederek kazanç sağlayabiliyor." diye konuştu.

Üretilen çileğin Rubigen cinsi olduğu bilgisini veren Tarhan, şunları kaydetti:

"Normal üretim ayında dekarda 4-5 ton verim alınırken fiyatı 2-3 lira arasında oluyordu. Bu tarz erkenci çilekte ise dekarda 2-2,5 ton arasında verim alınıyor. Kış aylarında çilek üretimi çok az olduğu için fiyatları çok cazip. Yazın 2 lira olan ürünün şu anda piyasa fiyatı 8-10 lira arasında değişiyor. Üreticiyi fiyat olarak çok memnun edici bir durum söz konusu. Küçük marketlerde olmasa da özellikle büyük marketlerde ve otellerde alıcısı var. İlkbahar ayında üretilen çileğin çoğu ihracata gidiyordu. Şu anda üretilen çileklerin tamamı iç piyasada tüketilmektedir. Üreticiyi fiyat olarak çok memnun edici bir durum söz konusu."

"Siparişlere yetişemiyoruz"

Üreticilerden Dilek Ertin ise yazın da çilek ürettiklerini fakat kış aylarında yapılan çilek satışının daha karlı olduğunu söyledi.

Sezonunda dekar başına daha yüksek verim aldıklarını anlatan Ertin, "Çok fazla çilek üretmektense az çilek üretip masrafı kısaltıp daha iyi para kazanalım dedik. Dekarda verimi az ama fiyatı iyi. Yaz aylarında üretilen çileğin maliyetinin yaklaşık yüzde 60'ı iş gücüne gidiyordu. Fakat bu durum şu anda tam tersi." dedi.

Ertin, talebin çok iyi olduğunu kaydederek, "Kışın tek zahmetli yanı havaların soğuk olması. Bunun için de seranın üzerine çift naylon serip çileği kurutmaya çalışıyoruz. Haftada bir hasat yapıyoruz. Büyük şehirlere gönderiyoruz. Şu anda çok talep var. Siparişlere yetişemiyoruz diyebilirim. Yaz çileğinden hiçbir farkı yok." şeklinde konuştu.