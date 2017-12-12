Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarı hakkında son olarak geçtiğimiz cuma günü Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla bir toplantı yapıldı. Sendikaların görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda bu hafta yeniden toplantı yapılması, ardından en kısa sürede düzenlemenin Meclis’e sunulması kararlaştırıldı. Buna göre yaş ve eğitim seviyesi aranmayacak olan işçilerin, öncelikle çalıştıkları kurumlara başvurması gerekecek. Yapılacak güvenlik soruşturmasının ardından kadro işlemleri gerçekleştirilecek.

Dün bir televizyon programında, “KİT’lerdeki taşeronlar da kadrolu olacak mı” şeklindeki soruyu cevaplayan Başbakan Yardımcısı Mihmet Şimşek “KİT’lerin girmesi son derece yanlış olur. Örneğin Türkiye Petrolleri kiminle rekabet ediyor? Hepsi özel şirketler; BP, Shell ile rekabet ediyor. İstihdamda esnekliğin olduğu firmalarla rekabet ediyor. Nasıl rekabet edecek? KİT’lerin hepsi benzer kapsamda. Sonuçta bunlar şirket. Bunlara ilave yükler empoze ettiğiniz zaman 80 milyonun cebinden çıkar.” değerlendirmesinde bulundu.