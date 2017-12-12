Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıkalın, bunların en önemlisinin KOBİ ve ihracat kredilerini destekleyen 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti olduğunu belirterek “KGF’nin kredi büyümesi üzerindeki etkisi üçüncü çeyrek itibarıyla biraz yavaşladı. Ancak 2017 yılı geneline baktığımızda, kredilerdeki canlanmanın tahmin edilenin üzerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz” dedi. Açıkalın, 2016’nın ilk 9 ayında canlı kredi büyümesinin yüzde 8,8 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,8’e ulaştığını kaydetti. 2018 yılında sektörde kredi ve mevduatların dengeli olarak büyümesini beklediklerini dile getiren Açıkalın, KGF kredilerinde beklenen yavaşlama nedeniyle kredi büyümesinin 2017’nin bir miktar altında gerçekleşebileceğini aktardı.