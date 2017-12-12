Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar? Güne 3,83 ile başlayan dolar bugün yükselecek mi düşecek mi? Dolar fiyatları geçen haftayı 3.85 altında kapatmasının ardından dün, haftanın ilk gününde daha da düşerek 3.8364 TL ile düşüşünü sürdürmüştü. TL'nin dolar karşısında değer kazanmasında TÜİK'ten gelen büyümedeki son dakika haberleri ve Manhattan'da gerçekleşen patlama da etkili oldu. Öte yandan, Merkez Bankası'nın faiz artışına gideceği beklentisi ve pesonun öncülüğünde gelişmekte olan ülke paralarının değerlenmesiyle Türk Lirası pozitif ayrışmaya devam ediyor. İşte 12 Aralık dolar euro fiyatları

SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada dolar 3,8370 liradan, euro ise 4,5190 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8350 liradan alınan dolar 3,8370 liradan, 4,5170 liradan alınan euro ise 4,5190 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8280 liradan, euro ise 4,5110 liradan satılmıştı.