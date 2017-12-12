Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda bazı iş adamı, sanatçı ve futbolcunun tarifeli seferlerle beraber, zamandan tasarruf sağlayan özel uçaklarla seyahat etme isteğiyle, artık daha fazla pilot, uçuş harekat uzmanı (dispeçer), kabin memuru, teknik bakım ile hangarda çalışacak personel gereksinimi ortaya çıkıyor.

Duha Havacılık Akademisi Eğitim Müdürü İlkim Ceren Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların havacılığa ilgisinin giderek artmaya başladığını söyledi.

Havacılık ve uzay sanayisindeki gelişmeler sonucu günümüzde hava ve yolcu trafiğinin arttığını anımsatan Oktay, "İş adamlarımız acil toplantılara gidiyorlar. Bunun için gümrükten geçiyorlar. Pasaporttan geçiyorlar. Check-in saatinden önce gitmeleri lazım. Tabii ki ticari havayolu işletmeleri ile de uçuyorlar ama özel jetlerin terminali de ayrı olduğundan işlemler çok daha hızlı ve kolaydır, bu sebeple özel uçak kullanımı tercih ediliyor." dedi.

İstatistiklere göre, 2002'de tek haneli sayılarla sınırlı olan Türkiye'deki özel uçak sayısının, 2006'da 30'a, 2014'te ise 110'un üzerine çıktığını belirten Oktay, geçen yıl Türkiye'de özel jet sayısının 200’ü aştığını, orta menzilde Cessna ve Hawker, uzun menzilde ise Falcon ve Bombardier serilerinin tercih edildiğini bildirdi.

Oktay, kimi zaman birkaç iş adamının ortak uçak kiralayarak bu uçakları işletebildiğine dikkati çekerek, "İş adamları, kendileri satın aldıkları uçakları kullanabiliyorlar veya kiraya verebiliyorlar. Kendilerinin kullanmadığı zamanlar tescil ettirdiği hava taksi şirketlerine kiralaması veya işletmesi için verebiliyor. Bu şekilde özel jetler hem kendi masraflarını karşılıyor hem de sahibinin işini görüyor." diye konuştu.

Özel jetlerin sayısının artmasıyla bu uçaklarda görev yapacak personel açığının ortaya çıktığını vurgulayan Oktay, "Verdiğimiz eğitimlerle bu personel ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda mevcut personele de tazeleme eğitimleri veriyoruz. Özel jetlerde, uçağın gövde büyüklerine göre bir ya da iki hostes görev alıyor." ifadelerini kullandı.