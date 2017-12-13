Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2018'de 150 yeni mağaza açıp 8 bin kişiyi işe alacaklarını söyledi. Gelecek yıl toplamda 1.000 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Küçük, "12 yeni ülkeye giriş yapacağız. 2023 hedefimiz ise bin 500 mağazaya ulaşıp 10 milyar dolar ciro yapmak" diye konuştu. Home mağazalarını da artırmayı planladıklarını kaydeden Küçük, kısa vadede herhangi bir satın alma ya da ortaklık düşünmediklerini söyledi. Bu yıl pazarda arzın talebi karşılayamadığını vurgulayan Küçük, "Türkler konfeksiyonda çalışmak istemiyor. Suriyeliler olmasa rafa ürün koyamazdık. 2017 beklentimizin üzerinde iyi geçti. 2018 daha iyi olacak" dedi.