Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Türkiye’nin küresel arenadaki millî elçilerinden LC Waikiki, 2018 yılında da büyüme odaklı strateji izleyecek. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2023 yılında Avrupa’nın en başarılı üç moda perakende markasından biri olmak üzere büyümeye devam ettiklerini söyledi. Küçük “Bugün 38 ülkede 833 mağazamız var. Her 2,5 günde bir mağaza açıyoruz. Önümüzdeki yıl 12 yeni ülkeye daha giriş yapmayı, böylece 50 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de 30, yurt dışında da 120 yeni şube açarak mağaza sayımızı 1.000’e ulaştıracağız. Cirodaki hedefimiz 16,2 milyar TL” dedi. 2017’yi yüzde 30 büyüme ve 12,2 milyar TL ciro ile tamamlayacaklarını söyleyen Vahap Küçük “Dakikada 1.724 ürün satışı gerçekleştirdik. Kenya’dan Malezya’ya, Kazakistan’dan Endonezya’ya ve Fas’a kadar, uzak pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. 15 ülkede pazar lideriyiz. 2018 yılında Hırvatistan, Yunanistan ve Güney Afrika gibi ülkelere açılmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu yıl 600 milyon dolar markalı ihracat gerçekleştirdik. 2018’de bu rakamı 825 milyon dolara taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Suriyeliler olmasaydı raflarımız boş kalırdı

Gelecek yıl 8 bin yeni istihdam imkânı sağlayarak LC Waikiki’nin çalışan sayısını 50 bine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Vahap Küçük “2016’da 35 bin olan çalışan sayımız, 2017 sonu itibarıyla 42 bine ulaştı. Perakende sektöründe en çok istihdam sağlayan şirketiz. Çalışanlarımızın yüzde 55’i kadın” dedi. Ürünlerin çoğunu fason üreticilerden temin ettiklerini söyleyen Vahap Küçük, şöyle devam etti: Bugün çoğu kimse konfeksiyonda çalışmak istemiyor. O tarafta Suriyeliler olmasaydı raflarımız boş kalırdı. Şuna özellikle dikkat ediyoruz. Tedarikçilerimizde, sigortasız, güvencesiz veya çocuk işçi kesinlikle yok.