Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ulaştırma Bakanlığı sadece bu yıl 1883 şantiyede çalışma yaptı. Bölünmüş yolları artırırken kalitesini de iyileştiren bakanlık, bu sayede yakıt ve işgücünden yıllık 17,2 milyar lira tasarruf edilmesini sağladı.

TÜNEL UZUNLUĞU 8 KAT ARTTI

Geçmişte kar nedeniyle aylarca kapalı kalan yollar, tüneller sayesinde bütün yıl geçit verir hâle geldi. 2003 yılında sadece 50 kilometre uzunluğunda 83 tüneli bulunan Türkiye’nin bugün 322 tüneli var. Bu tünellerin toplam uzunluğu 402 kilometreyi buldu. Sadece bu yılın kasım ayı itibarıyla 56 kilometrelik 23 tünel geçit vermeye başladı. Ayrıca son 15 yılda uzunluğu 229 kilometre olan 2 bin 226 köprü tamamlandı. İşte ulaştırma yatırımlarının geldiği nokta:

¥ 2003 öncesi yıllık 7 bin kilometre asfalt çalışması ve onarımı yapılırken bu rakam 17 bin kilometreye çıktı.

¥ Kavşakların trafik sinyalli hale getirilmesiyle son 15 yılda 2 bin 496 kavşak trafik sinyaline kavuştu.

¥ Bölünmüş yollar 6 bin 101 kilometreden 25 bin 879 kilometreye çıkarıldı. Yani, 15 yılda 19 bin 778 kilometre bölünmüş yol yapıldı, 129 milyar lira kullanıldı.

¥ 2003 yılında 1714 kilometre olan otoyol ağı ise 2 bin 622 kilometreye çıktı.

¥ 2003’te 77 milyon olan demiryolu yolcu sayısının bu yıl sonunda 180 milyona ulaşması bekleniyor.

¥ Havacılıkta yıllık taşınan yolcu sayısı 180 milyonu aştı.

Katar sahilleri Türk gemilerle korunacak

Türkiye’de üretilen 17 adet Süratli Karakol Gemisi, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi. Katar İçişleri Bakanlığı ile Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren ARES Tersanesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 3 farklı tipte üretilen 17 adet ‘Herkül Sınıfı’ geminin boyu 48 metre. 37 deniz mili hıza sahip olan karakol gemisi, dünyanın en süratli açık karakol gemisi olarak gösteriliyor. Gemilerin teslim töreninde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kabiliyet, kalite ve ileri teknoloji ürünü askeri gemiler inşa eden ARES’i başarısından dolayı kutladı ve ülke olarak bu gururu Katar’la paylaşmış olmanın önemine dikkat çekti.