Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmde hızlı yükseliş yüz güldürdü. Türkiye’ye 2017’nin ilk 10 aylık diliminde 29 milyonun üzerinde turist geldi. Turistlerin yüzde 63’ünün tercihi Antalya ve İstanbul oldu. Gelen turistlerin 4 milyon 565 ziyaretçi sayısı ile Ruslar birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ise Almanlar yer aldı. Türkiye’ye ayrıca Çin’den İrlanda’ya, Japonya’dan Güney Kore’ye kadar 100’ü aşkın yabancı ülkeden toplam 29 milyon 53 bin 450 yabancı turist geldi. Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28,01 arttı.

Verilere göre ‘turizmin başkenti’ sayılan Antalya’ya 10 ayda 9 milyon 255 bin 267 kişi gelirken, Antalya’yı 9 milyon 8 bin 643 yabancı ziyaretçi ile İstanbul takip etti. Araştırmaya konu olan dilimde Edirne’ye 2 milyon 703 bin 643, Artvin’e 2 milyon 285 bin 231, Muğla’ya 1 milyon 973 bin 226, İzmir’e 722 bin 671, Ağrı’ya 458 bin 725, Ankara’ya 429 bin 263 ve Van’a 362 bin 948 ziyaretçi geldi.

Ülke bazında ziyaretçiler incelendiğinde ise 4 milyon 565 bin 275 ziyaretçiyle Rus turistlerin başı çektiği belirlendi. Rus turistleri 3 milyon 336 bin 7 kişiyle Almanya, 2 milyon 118 bin 263 kişiyle İran, 2 milyon 71 bin 838 kişiyle Gürcistan, 1 milyon 576 bin 783 kişiyle de İngiltere takip etti.